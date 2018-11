L'Italia vuole una clamorosa qualificazione alle Final Four di Nations League. Per ottenerla serve vincere sabato sera contro il Portogallo a San Siro, dopo il successo all'ultimo minuto in casa della Polonia. Quest'ultima è stata la prima partita della gestione di Roberto Mancini in cui gli azzurri non hanno subito gol. Il ruolino di marcia della difesa è stato fin qui tutt'altro che esemplare, con 8 gol subiti in 7 partite. Quando si è riunita la coppia della Juventus, composta da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, però, le reti subite sono state appena 2 in 3 partite.