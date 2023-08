Il Giornale racconta di un dissidio avvenuto fra il ct della Nazionale, Roberto Mancini, e il suo vice, Alberico Evani, durante le recenti finali di Nations League in Olanda. Oggetto del contendere, la convocazione e l'impiego di Leonardo Bonucci.



Scrive Il Giornale che in quella circostanza Evani, in modo leale e trasparente, ha espresso le proprie perplessità sull’utilità di confermare la convocazione di Bonucci, peraltro successivamente criticata anche dai media, e di lasciare a casa invece il centrocampista della Juve Locatelli che già in passato aveva avuto un attrito con Mancini.



Tra l’altro, secondo indiscrezioni degne di nota, specifica il quotidiano, anche all’interno del gruppo azzurri – lo spogliatoio per capirsi – la convocazione di Bonucci aveva suscitato più di una sorpresa.



A Evani non è andata giù l’ostinazione nella convocazione di Bonucci e si è messo sul mercato in attesa di una qualche opportunità. Non gli sono certo mancate una serie di telefonate da parte di dirigenti interessati.



Una volta finita la stagione dell’Italia e concluso il contratto di Paolo Nicolato come ct dell’Under 21, scrive Franco Ordine su Il Giornale, Mancini ha chiesto e ottenuto da Gravina di rimettere mano al suo staff: via Evani, dunque e dentro Bollini che ha lavorato col ct ai tempi della Lazio, e che con Lotito patron della Salernitana ha allenato anche i campani nel passato.