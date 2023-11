A qualificazione acquisita, il capitano Gigio Donnarumma parla a Rai Sport del pass strappato dall'Italia per Euro 2024. Le sue parole.



GIOIA - "Siamo contentissimi, siamo dove meritiamo di essere con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Siamo tornati anche grazie al nuovo mister. Andiamo agli Europei da vincitori ed è giusto che siamo lì per portare a casa qualcosa. Tanto orgoglio in questa gara, i tifosi ci hanno dato una grande mano per difendere il risultato. Siamo uniti nella sofferenza, si è vista la forza del gruppo"