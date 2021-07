Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia campione d'Europa, miglior giocatore di Euro2020, parla in tv dopo la finale vinta contro l'Inghilterra, con due rigori parati decisivi: "Siamo stati straordinari. Siamo felici. Non abbiamo mollato di un centimetro. Sapete bene tutti da dove siamo partiti. E' una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo".



IL GOL SUBITO - "Poteva ammazzarci ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non mollano mai. Quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma siamo stati spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo".



SU BUFFON - "Gigione è il più forte di tutti, io cerco sempre di fare il massimo e farmi trovare pronto. Lui è il numero uno poi vedremo dove arriverò io".



IL MERCATO - "​Ero tranquillissimo, pensavo solo alla squadra, al mister all'Europeo. Da domani parlerò".