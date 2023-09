Cambiano i commissari tecnici, i convocati, i titolari ma l’Italia non riesce a tornare l’entusiasmante Nazionale che ha fatto emozionare un popolo intero in quell’estate del 2021, che ci portò sul tetto d’Europa per la seconda volta nella nostra storia.– per usare un eufemismo –, con soli 4 punti in 3 partite, frutto di una vittoria (con Malta), una sconfitta (contro l’Inghilterra) e di un pareggio, appunto. Il destino ci porterà in quel di San Siro a giocarci il tutto per tutto, in un match già da dentro o fuori contro l’Ucraina.Nessuno qui mette in dubbio le potenzialità e l’attuali capacità del numero 1 dell’Italia. Certo che, guardando la realtà dei fatti, non si può non andare incontro a una verità lampante:Una soluzione prevedibile data la distanza da cui è stata battuta la punizione, frutto, va sottolineato, di un’ingenuità difensiva di Zaniolo che, con il suo fallo, ha regalato l’occasione del pareggio ai macedoni.allo stadio Renzo Barbera di Palermo,che permise alla Macedonia del Nord di vincere la semifinale playoff e andarsi a giocare la qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Portogallo. Dalla Macedonia alla Macedonia. Da Palermo a Skopje. Da Trajkovski a Bhardi.La serenità dell’ex rossonero è infatti minata non solo dalle critiche che stanno già iniziando a piovere sul suo conto – c’è chi chiede a gran voce l’inserimento di Vicario e Meret come titolari al suo posto – ma anche dal non idilliaco rapporto col suo allenatore in Francia, Luis Enrique., denso di possesso palla, fraseggio corto e dettato al dominio delle trame di gioco sul prato verde. Basterebbe sottolineare l’episodio dell’ultima giornata di Ligue 1, prima della sosta per le Nazionali:, piuttosto che giocarla rasoterra con i suoi difensori. Una scelta che ha mandato su tutte le furie l’allenatore iberico. Che non sia un’eccellenza Donnarumma con la palla tra i piedi è cosa nota ma, se iniziano a scricchiolare anche le certezze tra i pali, ecco che Spalletti non avrà altra scelta che ascoltare il sentimento popolare, affidando la porta azzurra a uno tra Vicario e Meret, con buona pace di Donnarumma.