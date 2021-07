Intervistato da Sky Sport, Gigio Donnarumma è tornato sulla vittoria dell'Italia nella finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra e sull'ultimo rigore parato: "​Ero già a terra dopo il rigore di Jorginho quando pensavo che fosse finita, invece… vi giuro non avevo capito. Poi mi sono girato e ho visto i miei compagni che venivano verso di me. Da lì è partito tutto, non ho capito più niente".