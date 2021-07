L'Italia è campione d'Europa, in finale batte ai rigori l'Inghilterra e lo fa grazie ai guantoni di Gianluigi Donnarumma. Dopo essere stato decisivo in semifinale con la Spagna, a Wembley si conferma parando i penalties di Sancho e Saka e regalando la vittoria agli Azzurri. E regalandosi la gloria personale: a fine partita, l'ex portiere del Milan è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020.



STATISTICA - C'è poi un dato statistico, Donnarumma non è mai stato sconfitto quando arrivato ai rigori: tre volte su tre ha vinto con il Milan, due volte su due con l'Italia.