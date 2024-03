Italia, Donnarumma in panchina contro l'Ecuador: Barella capitano

Sarà Nicolò Barella il capitano dell'Italia per la sfida amichevole di questa sera contro l'Ecuador, test anche andrà in scena Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, a partire dalle 21: con Gianluigi Donnarumma in panchina per dar spazio a Vicario, il centrocampista dell'Inter figura il calciatore con più presenze tra gli undici in campo, a quota 53.