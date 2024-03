Italia, due debutti assoluti contro l'Ecuador

Due esordi assoluti tra le fila dell'Italia questa sera alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, nella sfida amichevole contro l'Ecuador che andrà in scena a partire dalle 21: si tratta di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham, e Raoul Bellanova, terzino classe 2000 del Torino che era anche alla sua prima convocazione, al pari di Lucca e Folorunsho.