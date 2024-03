L'Italia è ancora prima per il 5° posto in Champions: la classifica aggiornata del ranking UEFA stagionale

Conclusi gli ottavi di finale di tutte e tre le competizioni europee, è ora di tirare le somme per quanto riguarda il ranking UEFA stagionale, che risulterà cruciale per l'assegnazione di un posto ulteriore nella prossima Champions League totalmente rinnovata con il passaggio da 32 a 36 squadre partecipanti. Ricordando che le prime due nazioni del ranking manderanno in Champions 5 squadre, andiamo a vedere come cambia la classifica per nazioni: l'Italia rimane in testa con ancora 4 squadre in corsa, ma deve tenere d'occhio la Germania e l'Inghilterra che hanno rispettivamente ancora 3 e 5 squadre.



4 ITALIANE AVANTI - Dopo l'eliminazione di Lazio, Napoli e Inter dalla Champions League, da Europa League e Conference League arrivano segnali più confortanti per il calcio italiano. Vanno infatti avanti Milan, Roma e Atalanta in Europa League - capaci di eliminare rispettivamente Slavia Praga, Brighton e Sporting Lisbona - oltre alla Fiorentina che in Conference League supera il Maccabi Haifa.



CHI ANDREBBE IN CHAMPIONS AD OGGI - Con l'Italia ancora in testa al ranking, attualmente la Serie A manderebbe in Champions 5 squadre. In ragione della classifica attuale, ad accedere alla prossima Champions League sarebbero Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma. Il ranking (come ovviamente anche la classifica di Serie A) subirà però ulteriori variazioni con la prosecuzione delle coppe europee.



IL RANKING AGGIORNATO



1 - ITALIA 17.713 (4 squadre su 7)



2 - GERMANIA 16.356 (3 squadre su 7)



3 - INGHILTERRA 16.250 (5 squadre su 8)



4 - FRANCIA 14.750 (3 squadre su 6)



5 - SPAGNA 14.437 (3 squadre su 8)



6 - REP.CECA 13.250 (1 squadra su 4)



7 - BELGIO 13.200 (1 squadra su 5)