. Il Sole 24 racconta gli elementi che hanno portato al fallimento dell'idea di una candidatura congiunta per l'edizione della rassegna iridata che si giocherà fra otto anni, e per la quale si sono già candidati Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile, e Portogallo e Spagna (a cui si dovrebbe aggiungere l’Ucraina)., fra incontri formali e non, in cui anche l’Italia ha preso parte, ma che non hanno portato a nulla per un accordo che portasse a ospitare il Mondiale nei due Stati, insieme all’Egitto. Ora l’Arabia Saudita potrebbe cambiare partner e organizzare la manifestazione con la Grecia.. Il numero uno della FIFA, prossimo alla rielezione, sostiene da tempo la rivoluzione sportiva del Paese arabo, come ha sancito l’incontro fra lo stesso dirigente e il principe ereditario Mohammed bin Salman lo scorso 1° febbraio in Bahrein.Facendo un passo indietro che ci porta tra l’autunno del 2020 e la primavera dell’anno successivo, la federazione saudita, sempre con il sostegno della FIFA, ha avviato un pressing sulla FIGC e promosso nel contempo colloqui riservati con il governo italiano all’epoca guidato da Giuseppe Conte. Colloqui che hanno assunto rilevanti connotazioni economiche e diplomatiche.per la formazione di allenatori, arbitri, dirigenti sportivi e per lo sviluppo del calcio femminile (nel frattempo Riad sponsorizzerà i prossimi Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda, con Visit Saudi, l’ente nazionale per il turismo).Una proposta che appunto prevede l’organizzazione congiunta, assieme all’Egitto, della rassegna iridata. Il piano prevede (come per l’edizione del 2026 allargata a 48 nazionali) che siano tre i Paesi ad ospitare i match, ma addirittura in tre continenti diversi. In cambio del know how calcistico dell’Italia, Riad sarebbe stata disposta a farsi carico di gran parte degli ingenti investimenti infrastrutturali necessari ad ammodernare il parco stadi della Penisola.e soprattutto aveva chiare tutte le conseguenze di una scelta, che in termini di politica calcistica, avrebbe messo l’Italia in difficoltà nel contesto UEFA. Della proposta venne perciò informato Palazzo Chigi.. Come riferiscono le agenzie, si discusse del cosiddetto piano Marshall elaborato dalla FIFA per sostenere le federazioni indebolite dalla pandemia. Ma, di fatto, la questione della potenziale candidatura italo-saudita fu il piatto forte della riunione. Infantino sondò la volontà di Palazzo Chigi.e, soprattutto, fece presente le complicate relazioni che intercorrono tra Italia ed Egitto a causa della mancata collaborazione del governo egiziano nel fare chiarezza sulla morte diavvenuta al Cairo all’inizio del 2016. Inoltre, stava per scoppiare a livello mediatico il caso di, ingiustamente detenuto nelle prigioni egiziane dal 7 febbraio 2020.che coinvolgevano i due Paesi con i quali avrebbe voluto organizzare il Mondiale. Si arrivò quindi a fine ottobre 2020, quando le massime autorità dello sport saudita sbarcaronodiretto ad intensificare la collaborazione reciproca.per quanto la nuova ondata di Covid rallentasse ogni decisione. Nell’aprile del 2021, venne anche mostrato ai vertici della FIGC il video della possibile candidatura con il volo del pallone tra la Mecca, Luxor e Roma.. AZaki era ancora in carcere e rischiava 25 anni di prigionia, mentre nessuna novità si registrava sulla vicenda Regeni.