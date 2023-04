Tre anni fa un talentuoso fantasista franco-algerino stupì tutti con la maglia del Lione perché, a soli 16 anni, fu non solo il primo 2003 a debuttare in Ligue 1, ma anche il primo ad aver segnato, alla seconda da titolare, 2 gol e 2 assist nella stessa partita di Coppa di Francia vinta 4-3 contro il Nantes. Da quel momento in poi il nome diè finito sul taccuino degli osservatori di mezza Europa complici doti balistiche rare e numeri da potenziale fuoriclasse. E oltre ai top club fra cui uno su tutti la, nell'ultimo periodohanno iniziato a seguire i suoi progressi.Cherki nasce in Francia, in uno dei sobborghi di Lione da genitori con origini algerine sia per quanto riguarda la madre che il padre.o oltre a quello francese e algerino. Sì perché la nonna di Fabricetenendo ben saldi i ricordi dell'Italia, soprattutto in chiave calcistica.E la bandiera che sventolava in casa Cherki era, con l'idolo del papà Fabrice che erae con i racconti su altri talenti bianconeri comeche il papà, calciatore non ad alti livelli, ammirava e voleva emulare.E se Rayan,e cresciuto con un occhio ai colori della Francia, del bianconero ha potuto ammirare ilche tutti i ragazzini appassionati al pallone seguivano, oggi oltre all'Italia che vorrebbe soffiarlo ai Bleus (con cui ha fatto la trafila delle giovanili) c'è anche la Juventus che vorrebbe portarlo via a cifre contenute dal Lione.con opzione per un'altra stagione. Il mercato della Juventus è inevitabilmente bloccato dalle questioni extracampo, ma la svolta giovane e futuribile resta la linea guida che anche la nuova società vuole portare avanti. Per questo Cherki resta un profilo valido e da tenere in grande considerazione, l'asta internazionale per lui è già partita, la Nazionale e Mancini aspettano risposta.