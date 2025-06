Italia e Norvegia, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? I criteri su chi qualificherebbe ai Mondiali

NTB/AFP via Getty Images

Norvegia 9 (3 partite giocate) Israele 6 (3 partite giocate) Estonia 3 (3 partite giocate) Italia 0 (1 partita giocata) Moldavia 0 (2 partite giocate)

Haaland e compagni, grazie ai tre successi su tre, sono diventati i favoriti per la conquista del primo posto nel Gruppo I e l’accesso diretto alla manifestazione iridata. Gli Azzurri dovranno rincorrere, provando a vincere tutte le restanti sfide e provare ad arrivare almeno a pari punti con la compagine guidata dal CT Solbakken. A proposito, cosa succederebbe in tal caso?Questa è la classifica del gruppo I delle Qualificazioni dopo tre giornate, anche se le varie nazionali hanno giocato un numero di partite diverso l'una dall'altra:A stabilire una prima e una seconda classificata, sarebbe dunque il numero di goal segnati e subiti durante l'intero cammino nel girone e non gli scontri diretti, che verrebbero presi in considerazione in seconda battuta.

La Norvegia ha battuto la Moldavia per 5-0 e Israele per 4-2, prima di imporsi per 3-0 nello scontro diretto contro l'Italia. Il -3 dell'Italia è invece determinato proprio dallo 0-3 subito a Oslo.