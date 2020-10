, valevole per la quarta giornata della Nations League Gruppo 1. Forti del successo ottenuto ad Amsterdam nella partita d’andata contro gli Orange e dell’attuale primato in classifica, gli Azzurri affrontano la partita con la consapevolezza delle proprie capacità.Dall’altra parte ci sarà una squadra olandese che dopo la vittoria iniziale contro la Polonia non é riuscita più a segnare nelle successive due partite. Il nuovo tecnico De Boer non ha iniziato la sua avventura nel migliore dei modi e dopo l’addio di Koeman che si é accasato al Barcellona, la Federazione olandese si interroga di già sulla scelta del tecnico effettuata a settembre.L’Italia gioca la terza partita in una settimana,su un terreno a dir poco impraticabile che ha penalizzato le doti tecniche dei playmaker di centrocampo, Jorginho e Verratti su tutti. Anche l’attacco purtroppo ha steccato nel match di domenica, infatti a parte Pellegrini, bravo ad inserirsi tra le linee e a rendersi pericoloso, Belotti e Chiesa hanno sicuramente giocato una partita poco incisiva. Proprio l’attaccante dei granata non sarà presente a Bergamo perché squalificato.Dopo la gara di domenica, Roberto Mancini si é detto soddisfatto per alcuni aspetti di gioco visti in campo ma allo stesso tempo rammaricato per non aver portato a casa i tre punti. Da sottolineare la bella prova di Verratti che ha colmato la giornata no del compagno di reparto Jorginho e della coppia difensiva Bonucci-Acerbi che ha chiuso tutti gli spazi all’attaccante del Bayern Lewandowski., anche se si prevedono alcuni cambi rispetto alla formazione di domenica. In difesa dovrebbe tornare Chiellini che farà coppia con Bonucci, mentre le fasce dovrebbero essere affidate a Florenzi e Spinazzola. A centrocampo molto probabile il ritorno di Sensi al posto di Verratti, mentre in avanti quasi certo l’impiego di Ciro Immobile affiancato da Chiesa e Pellegrini nel tridente d’attacco.Frankie De Boer desidera riscattare la sconfitta rimediata all’andata e soprattutto movimentare la casella dei gol segnati da quando ha preso in mano le redini dell’Olanda, attualmente a 0.In difesa dovrebbe affidarsi alla coppia De Vrij-Van Dijk, scelta quasi obbligata per l’assenza di De Ligt ancora infortunato. Anche l’atalantino Hateboer sarà titolare sulla fascia difensiva mentre a centrocampo é molto probabile l’impiego di Wijnaldum, de Jong e Van de Beek. In avanti rientrerà Memphis Depay al centro dell’attacco con Babel e Berghuis a supporto del centravanti del Lione. Clicca qui se desideri consultare la guida TV su tutti gli eventi sportivi di TVsportiva.it.