Roberto Mancini è pronto a dimettersi dalla Zenit San Pietroburgo per diventare il nuovo ct dell'Italia con un contratto biennale da 2 milioni di euro netti all'anno più bonus, anche se il club russo minaccia di mettergli i bastoni tra le ruote. Le piste alternative al Mancio sono Ranieri (Nantes) o ancora Di Biagio, che altrimenti può tornare alla guida della Nazionale Under 21 oppure accettare la chiamata di una squadra di club tra Bologna, Cagliari, Spal e Benevento secondo la Gazzetta dello Sport. Che prova ad anticipare come potrebbe essere l'Italia di Mancini.



UOMINI SQUADRA - Molto probabile il ritorno in azzurro di Balotelli, che comunque partirebbe dietro a Belotti e Immobile nelle gerarchie dell'attacco. Il capocannoniere della Lazio, ai box per problemi fisici, rischia di non essere a disposizione per le ultime amichevoli della stagione con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Così come gli altri infortunati Conti, Spinazzola, De Sciglio, Verratti e Gagliardini. Ci sarebbe solo un posto da centravanti titolare nel sistema di gioco 4-2-3-1 o 4-3-3, a meno che si decida per il 4-4-2. Gli esterni non gli mancano: Candreva, Bernardeschi, Verdi, Chiesa, Insigne, El Shaarawy, Politano e Berardi. I primi tre potrebbero anche adattarsi al ruolo di trequartista centrale, dove potrebbe agire pure Cristante. In mezzo al campo ancora De Rossi con Pellegrini, in difesa l'altro senatore Chiellini.