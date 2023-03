Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida della sua Italia a Malta. Non c'è Lorenzo Pellegrini, partito titolare giovedì sera contro l'Inghilterra e ora out. Presente Carnesecchi, mentre Pafundi e Buongiorno si accomoderanno in tribuna per la seconda gara consecutiva. Ecco l'elenco.



Portieri - Donnarumma, Meret, Carnesecchi.



Difensori - Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.



Centrocampisti - Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.



Attaccanti - Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.



Non convocati - Falcone, Buongiorno, Pellegrini, Pafundi.