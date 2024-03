Italia, ecco il kit per l'Europeo: la prima maglia farà il suo esordio contro il Venezuela FOTO

In concomitanza colpresso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma - in vista della doppia amichevole negli Stati Uniti contro il Venezuela di giovedì 21 e contro l’Ecuador di domenica 24 - Adidas ha svelato ufficialmente il nuovo kit degli Azzurri (maglia e tute di allenamento) che saranno utilizzati durante il prossimo Europeo. Per la selezione maggiore maschile,- Per quanto concerne la(che verrà indossata per la prima volta dalla Nazionale di Luciano Spalletti nell’amichevole con il Venezuela, il programma il 21 marzo a Fort Lauderdale), onora la tradizione delle maglie azzurre.La texture della maglia è realizzata inserendo un codice-binario che replica la lettera I, iniziale della parola Italia, imprimendola nel tessuto della maglia stessa: un’esecuzione che ritroviamo anche nella versione Away, su base bianca.scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro. Sul petto sinistro figura lo stemma FIGC, mentre sul lato opposto in bianco c’è il logo adidas. Sui fianchi il disegno è caratterizzato da due inserti bianchi a mezzaluna. Ritornano i pantaloncini bianchi, che insieme ai calzettoni azzurri completano il kit casalingo.Il colletto rimanda invece al Blu Savoia, così come il logo Adidas e la bordatura dello stemma FIGC. Nella parte posteriore, il dettaglio “L’Italia chiamò” rappresenta un ulteriore legame con l’identità nazionale e il suo Inno. Il kit completo prevede pantaloncini azzurri e calzettoni bianchi e debutterà a New York, in occasione della partita con l’Ecuador, in programma il 24 marzo. La collezione è disponibile sul sito e sulla app Adidas , negli Adidas store, sul FIGC Store e presso alcuni rivenditori autorizzati.