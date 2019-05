Si arricchisce l’offerta di piattaforme digitali dedicate agli appassionati di calcio femminile: come riporta figc.it sono da oggi online su Facebook, Twitter e Instagram le pagine social dedicate alla Nazionale Femminile di Calcio.



Dopo l’apertura dei canali digitali dedicati alle competizioni nazionali, gestite dalla Divisione Calcio Femminile, prosegue il percorso di valorizzazione del movimento calcistico femminile da parte della FIGC attraverso la creazione dei nuovi profili social dedicati alla Azzurre di Milena Bertolini e a tutte le Nazionali giovanili, che avranno da oggi una nuova “casa digitale”, dedicata esclusivamente alle loro attività.



Il lancio dei nuovi account avviene in prossimità dell’evento più importante dell’anno, il Campionato del Mondo in Francia, nel quale l’Italia ritorna dopo 20 anni di assenza. E proprio l’avventura in terra francese delle Azzurre sarà oggetto di una narrazione quotidiana attraverso news, foto, interviste, contenuti esclusivi e di backstage, realizzati direttamente dal raduno, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento e l’interesse della community nei confronti della squadra.



A supporto della spedizione in terra francese di Sara Gama e compagne, la FIGC ha lanciato l’hashtag #RagazzeMondiali che sarà associato a ogni iniziativa, online e offline, intrapresa in occasione della Coppa del Mondo.



Questo il dettaglio dei profili social della Nazionale Femminile di Calcio:



Facebook: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC

Twitter: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC

Instagram: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC