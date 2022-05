Avrebbe dovuto essere la maglia che la nostra Nazionale avrebbe indossato al Mondiale in Qatar. Sarà certamente l'ultima prodotta da Puma, visto che dal 2023 entrerà in vigore l'accordo stipulato tra la FIGC e il nuovo sponsor tecnico Adidas. Per il momento, l'Italia di Roberto Mancini dovrà accontentarsi di esibire la rinnovata casacca azzurra a partire dal match di mercoledì contro l'Argentina e per i successivi impegni di Nations League, fino alla conclusione dell'anno in corso.



Le novità principali della prima maglia sono rappresentate dalle due diverse tonalità di azzurro che creano un tema a quadri, i dettagli in oro e il tricolore all'altezza del colletto. Testimonial d'eccezione per la presentazione della divisa sono Jorginho, Bastoni, Barella, insieme a Chiellini e Scamacca. Per l'Italia al femminile, che si avvicina all'appuntamento dell'Europeo, spazio invece a capitan Gama e con lei a Girelli, Bonansea e Giuliani.