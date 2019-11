L'Italia e il suo sponsor tecnico Puma hanno rivelato quella che sarà la maglia che verrà indossata dai calciatori di Roberto Mancini negli ultimi due impegni del girone di qualificazione all'Europeo contro Bosnia e Armenia.



Dopo la divisa verde esibita contro la Grecia, è il turno della nuova maglia da trasferta, bianca, come da tradizione. Ma anche in questo caso, il richiamo al passato rinascimentale del nostro Paese è chiara, come si evince dai ricami. Gli Azzurri hanno già ottenuto la qualificazione a Euro 2020 e giocheranno almeno due partite della fase finale a Roma.