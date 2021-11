Si è chiusa la fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2022. Le dieci nazionali vincitrici dei propri gruppi hanno già in tasca un biglietto a testa per il Qatar: Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Spagna e Svizzera.



Invece vanno ai playoff le dieci seconde in classifica: Galles, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Turchia e Ucraina.

Più le due migliori nazionali in Nations League: Austria e Repubblica Ceca.



Teste di serie: Italia, Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia.

Non teste di serie: Austria, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Ucraina.