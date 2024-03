Italia-Ecuador, Azzurri favoriti ma a quota alta nella seconda amichevole negli Stati Uniti

Dopo la vittoria nell’amichevole contro il Venezuela, in cui Luciano Spalletti ha proposto per la prima volta una difesa a tre, domenica l’Italia disputerà la seconda e ultima amichevole di questa sosta, contro l’Ecuador. Secondo i betting analyst, gli Azzurri partono ancora con i favori del pronostico, ma con quota alta, tra 2,10 e 2,20. Il successo dell’Ecuador, invece, oscilla tra 3,40 e 3,50, mentre il pareggio vale tra 3,15 e 3,25 volte la posta.



Quello che andrà in scena alla Red Bull Arena di New York sarà il terzo testa a testa tra le due Nazionali: il primo risale alla fase a gironi dei Mondiali 2002, quando l’Italia si impose per 2-0 con doppietta di Christian Vieri, mentre il secondo precedente risale al 2005, quando la partita, anche in quell’occasione giocata a New York, terminò 1-1 con gol di Luca Toni. Anche in questo caso, gli esperti vedono favorito l’Under, a 1,62, rispetto all’Over, proposto a 2,15, mentre c’è maggior equilibrio tra No Goal e Goal, rispettivamente a 1,81 e 1,88. Tra i risultati esatti spicca di nuovo l’1-1, a 5,85, seguito dall’1-0 a 6, mentre il 2-0 vale 9 volte la posta.