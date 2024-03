Italia-Ecuador: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Italia torna in campo per la seconda amichevole negli Stati Uniti. Dopo aver battuto 2-1 il Venezuela giovedì al Chase Stadium di Fort Lauderdale con doppietta di Retegui, la Nazionale di Spalletti gioca con l'Ecuador domenica alla Red Bull Arena di Harrison in New Jersey.

Poi a giugno ci saranno gli ultimi due test prima dell'Europeo: il 4 con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli.

A Euro 2024 in Germania l'Italia debutta il 15 giugno contro l'Albania, poi gioca il 20 con la Spagna e il 24 con la Croazia.



ITALIA-ECUADOR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Italia-Ecuador.



Data: domenica 24 marzo 2024.



Orario: 16 locali, ore 21 italiane.



Canale TV: Rai Uno.



Streaming: Rai Play.



DOVE VEDERE ITALIA-ECUADOR IN TV - La partita amichevole tra Italia ed Ecuador viene trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai sul canale Rai Uno. Sarà possibile seguirla in streaming su RaiPlay, tramite l'app oppure collegandosi da browser al sito rai.it.



TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.



LE ULTIME DAI CAMPI - Spalletti è pronto a cambiare tutta la formazione schierata dall'inizio contro il Venezuela. In difesa, davanti al portiere Vicario, spazio ai "braccetti" interisti Darmian e Bastoni al fianco di Mancini, chiamato al posto di Acerbi. Sulle fasce Bellanova a destra e Dimarco a sinistra, in mezzo al campo Barella con Jorginho. Sulla trequarti Zaniolo e Pellegrini alle spalle dell'unica punta centrale Raspadori, favorito su Lucca.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-ECUADOR



ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT Spalletti.



ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT Sanchez Bas.



ARBITRO: Jon Freeman (Stati Uniti).