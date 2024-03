Italia-Ecuador, precedenti e bookie a favore della squadra di Spalletti: quote da bis

Una vittoria nel finale, nel segno di Gianluigi Donnarumma e Mateo Retegui. L'Italia comincia la trasferta americana con un successo sofferto contro il Venezuela, in una partita non stellare ma che permette a Spalletti di vedere il bicchiere mezzo pieno in vista della gara contro l'Ecuador. Per gli esperti di sarà ancora successo azzurro – come nel 2-0 del mondiale 2002 - offerto a 2,10 contro il 3,30 del primo colpo sudamericano. Nel mezzo, a 3,10, il pareggio come nell'ultima sfida giocata 19 anni fa sempre negli States. In quell'occasione terminò 1-1, risultato in pole anche domenica sera alla Red Bull Arena, a 5,80, sale a 9,50 un 2-0 bis per l'Italia, con lo stesso risultato ma a favore dell'Ecuador fissato a 15.



I due precedenti hanno visto inoltre sempre prevalere l'Under 2.5, opzione in vantaggio anche alla Red Bull di Harrison, a 1,61, con il primo Over 2.5 costretto a inseguire a quota 2,20, mentre il Goal dell'ultimo incontro è in ritardo, a 1,90, rispetto al No Goal in pole a 1,80. Occhi puntati anche alla terza Somma Goal 2 in altrettante sfide tra le due squadre, proposta a 3,55 Spalletti chiede una ritrovata solidità difensiva, con il reparto arretrato apparso in difficoltà anche contro il Venezuela e capace di subire almeno una rete in quattro delle ultime cinque vittorie: un successo con la porta imbattuta si gioca a 3,40 volte la posta.