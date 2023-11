, attaccante dell'Italia, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: "Emozione bellissima ritrovare all'Olimpico, qui ha un sapore speciale.La qualificazione è ancora tutta da giocare. Ho sempre cercato di lavorare e fare bene per la squadra, cercando di dare il massimo. Quando vengo chiamato in causa cerco di aiutare la squadra, poi il lavoro paga sempre: sono felice e soddisfatto. Questa vittoria è importante ma non ci deve dare tranquillità, al massimo consapevolezza sulla squadra che siamo. Dobbiamo rimanere lucidi e concentrati, è ancora tutto in gioco e non possiamo sbagliare".A Rai Sport: "L'esterno sinistro è il ruolo dove ho giocato di più. Negli ultimi anni sono arretrato un po' anche se per caratteristiche tendo ad andare più avanti. In questo modulo sono più vicino alla porta e oggi è stato un gol importante per me. E' una grande soddisfazione"."Oggi è stato importante reagire ai due gol che abbiamo preso. Facendo un gioco propositivo ci sta che puoi subire qualcosa in più. La cosa più importante è stata la reazione perchè abbiamo reagito in maniera buona. Lo spirito del primo tempo, per come abbiamo approcciato la gara, è nelle nostre caratteristiche. Dopo aver preso due gol non abbiamo subito""E' un gruppo di bravissimi ragazzi che si aiutano. Non c'è nessuna testa matta. Hanno tantissima voglia di fare, seguono il mister e c'è tanta qualità. A questi livelli chi sta fuori deve avere la capacità di fare la differenza"."E' una vittoria ma che non ci fa stare tranquilli. Sicuramente siamo più consapevoli della squadra che siamo. Siamo una squadra forte ma che deve affrontare ogni partita con lo spirito giusto. Serve avere la giusta determinazione perchè la qualificazione è ancora in ballo e le cose possono cambiare da un momento all'altro. Servirà ancora più determinazione rispetto ad oggi".