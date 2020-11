: normale amministrazione.: attento. Non straripante come quelle delle ultime due stagioni, ma segnali di ripresa per chi non sta attraversando un periodo brillante col club.: ammonito per evitare guai in contropiede, impreciso in fase di impostazione, il centrale puro non è proprio nelle sue corde. Ma tiene comunque botta.(dall'80'sv): una sicurezza. Prestato dall'Under 21, ma presto farà parte in pianta stabile di questa squadra. A 4 o a 3 non fa differenza, è sua l'imbucata per il gol di Grifo. Cresce sempre più.: Di Lorenzo è più bloccato, tocca a lui spingere. Ma non lo fa bene, il non giocare col Chelsea sicuramente non lo aiuta. Ha anche un'occasione, nella ripresa, che spreca malamente. Ha bisogno di giocare. Per sé e per l'Italia.(dal 71': due belle uscite dalla pressione estone, sintomo che il piede è educato e sicuro. Si fa vedere in avanti, senza paura): dei tre di centrocampo è sicuramente il migliore. Propositivo, chiamato a fare quello che fa Barella, si fa sentire sia in fase di pressing che buttandosi nello spazio. Carattere.male, il giovane centrocampista del Milan. In fase di impostazione fatica e si fa vedere poco, anche in quella di contenimento non brilla. Periodo non semplice. Ma ha il tempo dalla sua.: fa il suo senza strafare nel debutto in azzurro, intelligente nel coprire le spalle a Pellegrini e Bastoni quando si alzano in fase offensiva): si inserisce, prova a far sentire il suo peso in area di rigore: Lasagna gli toglie dai piedi una potenziale occasione, sporcando il cross con un colpo di testa. Nel secondo tempo passa da mezzala a regista, ma non si limita al compitino: con un'incursione in area palla al piede si procura un calcio di rigore.: si dà da fare. Dall'inizio subito nel vivo del gioco, trova un gol dei suoi, accentrandosi e scaraventando il sinistro in porta. Esultanza rabbiosa, ha voglia di riscatto. Aveva bisogno di questa partita e di questo gol, come testimonia l'esultanza di Bonucci in panchina. Cala nella ripresa, ma la prova resta positiva. Contro un avversario modesto, è vero. Ma per ritrovarsi c'è bisogno anche di ripartire da sfide così.(dal 71': entra quando la partita è già finita, ma ha sempre un'energia incredibile. Si prende il rigore del 4-0 e lo realizza. Secondo gol in Azzurro alla sua seconda presenza): la prima palla toccata è una sponda per Grifo, quella del gol. Poi tanto lavoro sporco, a giocare con la linea difensiva. Pochi, però, i palloni giocabili.(dal 71': altro debuttante, pochi palloni giocabili, ma quelli che tocca li difende col fisico): che gol! Il primo in azzurro, bellissimo. Sponda di Lasagna, tiro a giro da sinistra e 1-0. Poco nel vivo del gioco del primo tempo, l'Italia spinge più a destra che a sinistra, ma quando tocca palla non è mai banale. Nel secondo tempo, poi, con personalità si prende il pallone per calciare il rigore del 3-0: doppietta e palma di migliore in campo.(dall'80'premio personale per il suo percorso in azzurro. Trafila nelle Under, ora la soddisfazione di guidare la Nazionale. Fido scudiero di Mancini, per una sera si prende la scena.