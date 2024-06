Italia, Fagioli: "La mia rivincita"

Getty Images

, centrocampista dellae della, ieri ha fatto il suo esordio ad Euro 2024 contro la Croazia. Il centrocampista è entrato a 10 minuti dalla fine: "Personalmente ho vissuto un momento stupendo, l'esordio all'Europeo è stato bellissimo. Entrare sotto di un gol e riuscire e pareggiarla grazie a un bellissimo gol di Zaccagni è stato straordinario, una emozione indescrivibile. Dovevamo solo pensare a portare a casa il risultato e in questo caso era il pareggio perché fino al 90esimo eravamo sotto. Dovevamo solo riprenderci dalla sfida contro la Spagna perché con l'Albania abbiamo disputato un'ottima partita. Si può sbagliare, l'importante è reagire come abbiamo fatto".

"Tra cinque giorni saremo a Berlino per sfidare la Svizzera. Per la squadra la stessa cosa: siamo passati da un momento bellissimo contro l'Albania, a uno meno bello con la Spagna e ora la sfida contro la Croazia", ha raccontato Fagioli in zona mista, come riporta IlBianconero.com."Si, sicuramente. E' la mia rivincita".