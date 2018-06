Nell'anno in cui l'Italia del c.t. Mancini sta cercando di gettare le basi per cancellare l'umiliazione della mancata qualificazione in Russia,. Grazie alla vittoria per 3-0 (reti di Girelli, Salvai e Bonansea) contro il Portogallo allo stadio Artemio Franchi di Firenze, le Azzurre hanno chiuso un percorso di qualificazione strepitoso: 7 vittorie in 7 partite disputate, con 18 gol all’attivo e 2 al passivo.- Le Azzurre strappano il pass per icon un turno di anticipo. Percorso netto per la squadra di Milena Bertolini, che ha chiuso davanti al Belgio (a -11, ma con due partite in meno disputate). Primo posto certo per l’Italia che rende di fatto ininfluente l’ultimo incontro in programma il prossimo 4 settembre in trasferta, proprio contro il Belgio., top scorer delle Azzurre con 8 gol in 7 partite della fase a gironi. Gama Linari, Guagni, Rosucci, Girelli, Giugliano, Bonansea. Adessoe che stanno appassionando sempre più il popolo italiano che ama il calcio.