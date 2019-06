Intervenuta in conferenza stampa, la ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha presentato la sfida di domani contro l'Olanda, iniziando dalla questione clima: "È un po' strano che questa partita si giochi alle 15 dopo che tutte le altre si sono giocate di sera. Il buon senso avrebbe dovuto far giocare questa gara alle 21. Il caldo si farà sentire, ma sarà uguale per entrambe le squadre. Dispiace che si giochi con questo caldo perché penalizzerà lo spettacolo: di sera avremmo avuto un ritmo diverso".