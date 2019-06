La ct della Nazionale femminile italiana, Milena Bertolini ha dichiarato a Radio Rai all'indomani della vittoria contro l'Australia all'esordio al Mondiale in Francia: "Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E' stata una partita molto dura, l'Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la differenza tra noi e loro è stata la compattezza tra le ragazze, quel quid che ti permette di andare".



"Non dobbiamo farci ingannare dal risultato, ma essere realiste: ieri siamo state grandi in termini di carattere e gioco, ma l'Australia è più avanti di noi. Stiamo crescendo, non siamo ancora a livello top perché le altre hanno investito, noi abbiamo in più conoscenze tecnico e tattiche".