Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida con la Cina di domani: “La Cina è forte, non si arriva agli ottavi se non si ha qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, che gioca di rimessa ma non solo. Noi cerchiamo di armonizzare difesa e costruzione del gioco mettendoci un po' di fantasia, una particolarità del calcio italiano e delle nostre ragazze. Sarà un ottavo di finale molto equilibrato. Regalo per i miei 53 anni? E’ lo stesso regalo che vorrebbero anche tutte le ragazze: il passaggio del turno sarebbe fantastico. In questi due anni abbiamo lavorato tanto, duramente, non ci siamo mai risparmiate. Pensavo di riuscire a passare la fase a gironi, ma non di riuscirci da prime del girone". Immancabile una battuta sul trionfo italiano per le Olimpiadi invernali 2026: "Avere le Olimpiadi in Italia è molto importante, è bello, ci rende orgogliosi. Penso a quello che può portare in termini di crescita dello sport e per tutta l'Italia". Le fa eco Sara Gama: "Bellissima notizia, congratulazioni a chi ha riportato le Olimpiadi da noi, speriamo che sia di buon auspicio per organizzare presto una competizione internazionale di calcio femminile in Italia".