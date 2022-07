L'perde 5-1 con laall'esordio negli Europei femminili, al termine della partitaè intervenuta a Sky Sport: "Di cosa sono più delusa? Dobbiamo ripartire dall'approccio che abbiamo avuto il secondo tempo. Credo che quella palla gol che abbiamo avuto con Bonansea all'inizio ci ha illuso che la partita potesse essere giocata alla pari. L'abbiamo anche affrontata alla pari, ma non siamo pari alla Francia. L'abbiamo affrontata a viso aperto e questa è una squadra che non puoi affrontare così, ci siamo sempre fatte trovare larghe e messe male. Quella palla ci ha illuso. Nel secondo tempo le ragazze sono state brave, quando rientri in spogliatoio con cinque gol non è facile ripartire, ma in campo hanno avuto l'atteggiamento giusto".- "Chiaro che dobbiamo sempre pensare che ci sono state due partite. Il primo tempo eravamo 0-0, nella ripresa la Francia è entrata sul 5-0 e aveva un'intensità diversa. Abbiamo sbagliato soprattutto perché ci siamo allungate e allargate troppo, forzavamo troppo le giocate. Abbiamo fatto il gioco che non volevamo fare. Sulla palla lunga era il discorso iniziale, non volevamo costruire dal basso perché loro arrivano forte e c'era il rischio di perdere palla dietro".- "Le francesi sono giocatrici devastanti dal punto di vista fisico. Sapevamo che nell'uno contro uno avremmo avuto difficoltà, abbiamo preparato la partita per andare sempre in raddoppio, ma nel momento in cui ci siamo allungate non riuscivamo a leggere la palla, le centrocampiste non riuscivano a rientrare e le esterne si trovavano in uno contro uno. Non è un caso che la Francia è una delle squadre che fa più cross in tutti gli Europei. Abbiamo preparato cose ma non siamo riuscite a farle".