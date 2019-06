Milena Bertolini, commissario tecnico dell'Italia femminile, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brasile, ultima gara del Girone C del Mondiale donne: "Italia-Brasile è una partita dal fascino incredibile, è nella storia del calcio. Per noi giocarla è il massimo e credo dal punti di vista simbolico, oltre che il risultato, sia una sfida importante. Sento che, visto l'orario, molti in Italia si ritroveranno per vederla. Noi abbiamo ancora un po' di scorie, ma la motivazione è grandissima, perché ottenere il primo posto ci aiuterebbe molto".