Grazie a noi che abbiamo percorso una strada in salita con uno zaino pesante sulle spalle ed in qualche modo , tutte insieme siamo riuscite ad arrivare così lontano.La testa è alta e i nostri cuori saranno pieni di un’avventura che ricorderemo per sempre". Così Barbara Bonansea, esterno della Nazionale e della Juventus, ha ringraziato tutti per le emozioni vissute nel Mondiale appena passato.