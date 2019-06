Barbara Bonansea, attaccante dell'Italia femminile, parla a Sky Sport dopo il successo sulla Cina, che vale i quarti del mondiale: "Siamo tra le prime otto al mondo ed è fantastico. Ho pianto perché essere ai quarti è meraviglioso. Nulla è già scritto, si può andare avanti per provare a vincere. Abbiamo faticato tanto oggi, è stata una partita durissima. Loro erano molto organizzate ma noi siamo state bravissime in difesa. Sapevamo di doverle prendere in contropiede, pressarle e far gol sui loro errori. Ci siamo riuscite. Il mio gol manca da tanto? Un po' mi dispiace ma per noi ha segnato qualcun altro e sono felicissima. Ora vedremo chi incontreremo ai quarti. Olanda e Giappone sono squadre difficili ma anche loro dovranno temerci".