In sala stampa seduta accanto alla Ct c’è stata Barbara Bonansea, scesa in campo nella prima gara con la fascia da capitano al braccio.



UN CROCEVIA IMPORTANTE - “Vincere ci permetterebbe di passare il turno e quindi siamo molto cariche - ha sottolineato l’attaccante della Juventus - ottenere tre punti con un gol negli ultimi minuti ti lascia qualcosa nel cuore, cercheremo di andare avanti con queste energie positive. Loro nei tornei importanti arrivano sempre in fondo, però ce la giocheremo e daremo il massimo come sempre”.



VOGLIA DI SOGNARE - “Sarà un bel banco di prova - ha concluso - ci scontreremo con un avversario di livello molto alto che ci permetterà di capire a che punto siamo. Conosciamo tante giocatrici, come ad esempio Linda Sembrant, che è un grande difensore, sarà molto difficile superarla. Ma noi dovremo rimanere unite anche nella difficoltà e ripartire dal secondo tempo della gara con l’Argentina”.