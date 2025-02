Italia femminile: Bonansea stende il Galles in Nations League

Getty Images

Grazie a un gol della juventina Bonansea, l'Italia famminile batte 1-0 il Galles a Monza nella prima giornata della Nations League. Martedì a La Spezia (ore 18.15, Rai 2) Italia andrà a caccia del bis con la Danimarca, battuta 2-1 dalla Svezia.Il ct Andrea Soncin commenta: "La vittoria era quello che volevamo e non era scontata, perché il livello della competizione è molto alto. Sicuramente potevamo essere più precisi in fase conclusiva, ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze. Mi è piaciuto l'approccio delle ragazze che hanno iniziato la partita, ma anche chi è entrata ha dato tanto e questo dimostra che il gruppo è solido e veramente unito".

ITALIA-GALLES 1-0 (pt 1-0)Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari; Bonansea (dal 32’ st Merlo); Giugliano, Caruso, Greggi (dal 18’ st Dragoni), Oliviero (dal 37’ st Serturini); Cantore (dal 32’ st Piemonte), Girelli (dal 18’ st Cambiaghi). A disp: Baldi, Durante, Boattin, Piga, Severini, Beccari, Giacinti. All: SoncinGalles (5-4-1): Clark; Roberts (dal 37’ st Green), Davies, Ladd, Evans, Woodham; Holland (dal 22’ st Griffiths M.), James, Fishlock (dal 22’ st Joel), Jones C. (dal 1’ st Morgan); Cain (dal 37’ st Estcourt). A disp: O’Sullivan-Jones, Middleton-Patel, Barton, Jones E., Hughes, Powell, Griffiths A.. All: Wilkinson

Marcatrice: 5’ pt Bonansea (I)Arbitro: Kulcsar (Hun). Assistenti: Vad (Hun) e Gutschi (Aut). Quarto ufficiale: Tschon (Aut).Note: ammonite Jones C (G) e Girelli (I). Spettatori 4200CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO 4 (Lega A)Prima giornata: ITALIA-Galles 1-0, Danimarca-Svezia 1-2Classifica: ITALIA e Svezia 3, Galles e Danimarca 0Seconda giornata (25 febbraio): ITALIA-Danimarca, Galles-SveziaTerza giornata (4 aprile): Svezia-ITALIA, Galles-DanimarcaQuarta giornata (8 aprile): Danimarca-ITALIA, Svezia-GallesQuinta giornata (30 maggio): ITALIA-Svezia, Danimarca-GallesSesta giornata (3 giugno): Galles-ITALIA, Svezia-Danimarca