Fino a questo punto il Mondiale femminile dell'Italia è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Il primo posto in un girone complicato come quello con Australia e Brasile è il giusto riconoscimento per il lavoro fatto dalle ragazze di Bartolini, che hanno saputo stupire il mondo con prestazioni di livello assoluto. E il successo delle azzurre è certificato anche dal grande seguito ottenuto dalla Nazionale, che sta facendo registrare numeri da record.



SHARE ALLE STELLE - Oltre allo storico primo posto nel girone, anche i numeri televisivi sorridono alle azzurre: la sfida di ieri con il Brasile, infatti, ha portato oltre 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv. Un numero incredibile che ha permesso alla partita di toccare il 29,3% di share.