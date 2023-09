L'Italia Femminile inizia con il piede giusto: l'era Soncin parte con un 1-0 alla Svizzera firmato da Arianna Caruso, 3 punti nella partita iniziale di Nations League e un bel carico di fiducia dopo il fallimento della spedizione ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda guidata da Bertolini.



EQUILIBRIO E SOLLIEVO - Il gol della Caruso arriva nella ripresa, e fa pendere dalla parte azzurra una gara equilibrata: le svizzere avrebbero potuto pareggiare con un colpo di testa di Pilgrim, che però colpisce entrambi i pali a pochi minuti dalla fine. Soncin ha scelto per la sua prima gara da ct della Nazionale un 4-4-2 asimmetrico, con Cantore da una parte e la più difensiva Galli dall'altra, rinunciando nella formazione iniziale alla giovane talentuosissima Dragoni. Il campo, per i primi 90', gli ha dato ragione. Da segnalare il braccialetto in sostegno di Jenni Hermoso indossato dalle calciatrici azzurre, vicine alla giocatrice baciata senza consenso dal presidente della Federcalcio spagnola dopo la vittoria sull'Inghilterra nella finale iridata di Sydney