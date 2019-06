Le azzurre campionesse del Mondo? Secondo il provider italiano Microgame, leader nella fornitura di servizi ai concessionari autorizzati al gioco, l’affermazione della nazionale femminile italiana di calcio al mondiale in corso in Francia, varrebbe 25 volte la posta scommessa. È quanto si legge in una notaI moltiplicatori associati a ciascuna nazionale sono stati ufficializzati dai quotisti del gruppo subito dopo la definizione del tabellone che a partire da domani, darà ritmo agli ottavi di finale. Scontri ad eliminazione diretta, con l’Italia che affronterà la Cina: azzurre favorite, con la vittoria quotata ad 1.70 contro il 5.00 delle asiatiche, mentre è a 3.30 la quota del pareggio nei primi 90 minuti.Super favorite per la vittoria finale, con tutte le quote disponibili nella sezione antepost, le calciatrici USA con una quota di ‘appena’ 2.70. Dietro le americane, nell’ordine: Francia 4.50; Germania a 7.00; Inghilterra 9.00; Olanda 12.00; Australia e Canada 20.00; Giappone 25.00; Svezia 30.00; Norvegia 40.00; Brasile e Spagna 50.00; Cina 85.00; Nigeria 100.00; Camerun 250.00 .I match ad eliminazione diretta saranno inaugurati domani da Germania-Nigeria 1(1.17) X(6.50) 2(12.00); Norvegia- Australia 1(2.85) X(3.50) 2(2.20). Domenica, poi, attesissimo big-match tra le padrone di casa della Francia ed il temibile Brasile.