Missione compiuta. La nazionale di calcio femminile batte 3-0 la Svizzera a Parma con i gol di Giugliano, Salvai e Caruso. Grazie alla vittoria della Spagna per 5-3 in rimonta contro la Svezia, le azzurre si classificano al secondo posto nel gruppo 4 della Nations League, garantendosi così la permanenza nella Lega A senza passare dagli spareggi.



Il ct dell'Italia, Andrea Soncin commenta: "E' un'emozione indescrivibile, queste grandi prestazioni ci fanno capire l'enorme potenziale del gruppo. Ho creduto nell'impresa dal primo minuto in cui ho conosciuto le ragazze, con loro viviamo uno scambio di emozioni continue che solo l'azzurro può regalarti. Hanno lottato, dimostrato grande orgoglio e attaccamento alla maglia. Ringraziamo Parma per la grande accoglienza e per l'atmosfera che c'era stasera. Uno dei nostri obiettivi è quello di riportare entusiasmo attorno a questa Nazionale".



Il presidente della Figc, Gabriele Gravina applaude: "Azzurre straordinarie. Il secondo posto in un girone durissimo con Spagna, Svezia e Svizzera rappresenta qualcosa di più di una tappa nel percorso di ricostruzione della Nazionale iniziato dopo l'estate con grande merito del Ct Soncin. Complimenti alle ragazze e a tutto lo staff per il traguardo prestigioso, che ci consente di preparare le qualificazioni al campionato europeo con grande fiducia".