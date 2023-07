Mercoledì, contro il, potrebbe essere l’ultima partita dell’Italia al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda eIl contratto del c.t.e non sarà rinnovato nemmeno se, per pura ipotesi, l’Italia vincesse il Mondiale. Dopo sei anni, la Federazione ha deciso die non sono poche le possibilità che, dopo Antonio Cabrini, sia un allenatore maschio a guidare le azzurre.Prima di capire di chi si tratta (al momento Alberigo Evani ha rifiutato, mentre), è giusto spiegare perché Bertolini lascia. Intanto va detto che è una. Milena è stata sulla panchina delle azzurre per sei anni e, a mio sommesso avviso, doveva essere sostituita dopo la fallimentare esperienza all’Europeo (eliminazione nella fase a gironi). Invece, siccome aveva già fatto un pezzo di strada con le qualificazione a questo Mondiale,Ora è di fronte ad una partita,sulla sua gestione. Ad una Coppa del Mondo, quella disputata in Francia, di grande qualità (Italia eliminata solo ai quarti di finale dall’Olanda) è seguito un. La rassegna iridata attuale servirà a. Ecco perché la partita di mercoledì ha un’importanza capitale. Da una parte, ed è l’aspetto più importante, stabilirà se l’Italia si qualificherà per gli ottavi, dall’altroPersonalmente sono(serve la vittoria o, in subordine, un pareggio se l’Argentina, com’è probabile, non batte la Svezia), ma non so se questo basterebbe a dire che abbiamo fatto bene.. Non riuscirci sarebbe un fallimento e la chiusura peggiore per i sei anni di Milena, che dalla sua, a livello di risultati, potrebbe vantare solo quelli di quattro anni fa, in Francia.In caso contrario, le azzurre e la loro c.t. avrebbero realizzato un. Dico questo perché, in caso di passaggio del turno, incroceremo le campionesse uscenti degli Stati Uniti o l’Olanda. Solo se battessimo una delle due si realizzerebbe ilche, a questo punto, pochi sognano e verrebbe riabilitata anche la c.t., subissata in queste ore dalle critiche.A proposito delle quali è necessario avere un. Da un lato, se arrivano e in modo anche massiccio, significa chenell’immaginario dell’opinione pubblica fino a generare aspettative rilevanti. Dall’altro, come spesso accade, sono, per non parlare degli insulti generici o sessisti. Chi ama il calcio, non solo quello femminile, dovrebbe invece capire che, al di là di qualche errore della c.t. o delle ragazze,. Non siamo, ma lo sapevamo già, competitivi con le grandi d’Europa e del Mondo, tuttavia abbiamo risorse che, in determinate condizioni, possono portarci lontano. E’ accaduto quattro anni fa, succederà, magari, al prossimo europeo. Ma. Non resta che battere il Sudafrica. Poi, potremmo avere ancora voglia di stupire.