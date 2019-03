Dopo la sconfitta nella finale di Cyprus Cup contro la, la CT della Nazionale femminile azzurraha così commentato:"La prestazione è stata positiva. Le ragazze hanno fatto un torneo incredibile e dispiace perchéper quanto fatto vedere in campo. Abbiamo subito tre reti su palla inattiva e non abbiamo concretizzato le tante palle gol che abbiamo avuto,. La partita è stata tesa e ad un certo punto ci siamo forse fatte prendere troppo dall’emotività: anche in questo dobbiamo migliorare".In effetti, l'Italia vista contro le nordcoreane ha lasciato intravedere sprazzi di, gli stessi che le hanno permesso di arrivare all'atto conclusivo del torneo cipriota per il secondo anno di fila. Tuttavia, alcunedi troppo hanno permesso a un avversario in inferiorità numerica per due terzi di partita di portare la sfida ai rigori.di Francia 2019 inizieranno fra esattamente 3 mesi.