Alex Del Piero, vecchia gloria della Nazionale, ha voluto lanciare il proprio messaggio di supporto alle azzurre e in particolare a Girelli impegnate nel Mondiale femminile: ''Ciao Cristiana. È stato bello ascoltare il tuo racconto di quando eri bambina. Ebbene sì: oggi sono io a guardare te e le tue compagne giocare in questa fantastica avventura nel Mondiale. Complimenti davvero per le vittorie e per la qualificazione, siete state bravissime. Ma complimenti soprattutto per le vittorie che state ottenendo fuori dal campo. La passione e la determinazione che trasmettete appassionano tutti gli italiani, non soltanto me. Questa è già un grandissimo successo. Ora, però, parlando da sportivo, c’è il campo: in bocca al lupo per il prosieguo di questo Mondiale. Spero di potervi venire a vedere presto. Forza Azzurre''.