Le prossime gare della Nazionale Under 21 e della Nazionale femminile non saranno trasmesse dalla Rai. La squadra di Nicolato giocherà un paio di amichevoli con Serbia e Ucraina in preparazione dell’Europeo di categoria estivo. Per poter guardare le partite servirà collegarsi al sito figc.it e sui canali social della Federcalcio.



MOTIVI - Il contratto che legava la tv di Stato e la Federcalcio per le esclusive sulle partite del calcio giovanile e di quello femminile è scaduto lo scorso anno e, ad ora, non è stato rinnovato. Il vecchio accordo prevedeva nel quadriennio la trasmissione di 34 partite della Nazionale Under 21, 40 partite delle altre giovanili e un minino di 32 partite della Nazionale femminile. Era stato siglato nel 2019 ed è scaduto nel dicembre del 2022, al termine dei Mondiali in Qatar. Le trattative si sono arenate sull’offerta della tv di Stato, al ribasso di circa il 50% sul quadriennio rispetto agli accordi siglati in precedenza.



DOVE VEDERLE - La FIGC ha deciso così di muoversi autonomamente, trasmettendo non soltanto le partite delle giovanili e quelle femminili, ma decidendo di produrre in autonomia anche altri contenuti, interviste e documentari come “Sogno Azzurro”. Così la Federazione ha rafforzato la media factory interna e si è messa al lavoro per lo sviluppo di una OTT, una piattaforma in cui saranno convogliati tutti i prodotti esclusivi.