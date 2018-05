Sara Gama, difensore e capitano della Juventus e dell'Italia femminile, parla a Sky Sport: "Donne a un passo dal Mondiale e meglio degli uomini? Non mi piace vederla in questo modo, siamo tutti dispiaciuti per la mancata qualificazione della Nazionale maschile. L'obiettivo per noi è riportare il calcio femminile italiano al Mondiale dopo 20 anni. Un appello verso la partita contro il Portogallo? Cito il nostro c.t. e dico che abbiamo bisogno della dodicesima donna in campo, del calore della città di Firenze, che possa spingerci in un match decisivo. Ci aspettiamo che arrivino tanti fiorentini e non solo. Lo striscione razzista contro Balotelli a San Gallo? E' difficile commentarlo, non penso che il popolo italiano sia razzista, vedo tante persone che hanno il mio colore di pelle e che sono italiani in tutto e per tutto. Ormai viviamo in una società differente, multietnica, noi siamo i nuovi modelli e la gente ci sostiene. Purtroppo c'è ancora tanta ignoranza che colpisce la nostra Nazionale".