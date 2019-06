Intervenuta stamattina in conferenza stampa, l'attaccante del Milan e della Nazionale femminile, Valentina Giacinti, ha spiegato: "Grazie anche a Carolina Morace, che mi ha allenato al Milan, ho imparato a non mollare un pallone. E soprattutto mi ha insegnato a diventare più cinica davanti alla porta".



SUL MOMENTO - "Sto vivendo un momento magico e mi dispiace che non ci sia più mio nonno, scomparso da poco, che è stato sempre il mio più grande tifoso. Mi portava agli allenamenti, mi ha sempre seguito, sostenuto, e mi aveva promesso che se fossi andata al Mondiale lui sarebbe venuto. È sempre con me, sarebbe stato tanto orgoglioso di me. Ogni mio successo lo dedico soprattutto a lui".



SULL'OLANDA - "Sono una squadra fortissima, davanti hanno degli attaccanti tra i più forti al mondo".



SULLA CONDIZIONE - "Siamo un po’ stanche mentalmente. Ma non vuol dire che saremo demotivate, con la Cina ho fatto il pieno di adrenalina e sono pronta già per ricominciare un’altra battaglia. Nessuno si aspettava di arrivare ai quarti, è momento magico ma lo stiamo vivendo il più serenamente possibile".



SUL MONDIALE - "Mi fa sorridere che adesso tutti ci trattino come delle star, fino a poco tempo fa non contavamo quasi nulla. Bastava andare a vedere femminile e si sarebbero accorti che è un calcio bellissimo per la sua semplicità e perché trasmette tanta passione".