Cristiana Girelli, attaccante dell'Italia femminile, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Figc: "Del Piero, insieme a Baggio, è il numero 10 per eccellenza. Essendo juventina, l'ho ammirato sin da piccola. Mi ricordo tantissimo i suoi gol, rimanevo affascinata dal modo con cui accarezzava la palla".



SULL'ESULTANZA - "E' nata un anno fa, tutti mi dicevano che non avevo un'esultanza mia. Mi hanno chiesto di inventarne una, è uscito un gesto che è un insieme di significati".



SULLE RAGAZZE MONDIALI - "E' un gruppo di ragazze con valori sani. Stiamo bene insieme, è la nostra forza. Trasmettiamo questo anche a chi sta a casa, visto che il calcio - negli ultimi anni - l'ha un po' perso".



SUGLI SPETTATORI - "Probabilmente non so nemmeno scrivere 7 milioni. Sono rimasta a bocca aperta, non ce l'aspettavamo. Sapevamo che in tanti ci seguono, è la vera vittoria".



SU ITALIA-CINA - "Non vediamo l'ora di scendere in campo. E' il nostro unico pensiero, non ce l'aspettavamo".