Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale femminile, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Francia:



"Ci teniamo la reazione del secondo tempo, domani analizzeremo i nostri errori e penseremo all'Islanda. Peccato iniziare con un passivo così pesante, ma mi è piaciuto come siamo rientrate in campo".



FRANCIA - "Completa in tutti i reparti, qualità e quantità: sì, sono tra le favorite per la vittoria finale".