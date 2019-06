Manuela Gugliano, centrocampista dell'Italia femminile, è intervenuta in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di martedì contro il Brasile: "Ho visto Thaisa (compagna nel Milan, ndr) e le ho fatto una battuta: 'Attenta che siamo forti'. Siamo grandi amiche ma in campo l’affronterò da avversaria, non mollerò niente al Brasile, non voglio perdere. Un’emozione unica, un mese fa neanche me lo potevo immaginare. Marta? Le ho già chiesto la maglia, è davvero un fenomeno".



SUL SUO IDOLO - "Pirlo è il mio idolo, mi ci rivedo molto. Ho pensato tanto al passaggio che ho fatto ad Aurora Galli contro la Giamaica e in effetti mi ci ritrovo".



SULLA CARRIERA - "Andare via da casa subito mi ha fatto bene professionalmente, perché l’indipendenza così da giovane - cucinare, fare la lavatrice… - ti fa crescere tantissimo. Madrid? È stata una scelta affrettata, sono stati pochi mesi nel 2017, non ero abituata a vedere le cose belle che mi circondavano. Oggi forse sono pronta. Se arrivasse una proposta dall’estero sicuro la valuterei anche se voglio continuare a rimanere nel calcio italiano dove so che posso dare tanto a questo movimento che sta crescendo molto".